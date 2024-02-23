Знищення ворожої військової техніки: нові успіхи українських сил на півдні

Представники Збройних сил України продовжують своє знищення ворожої воєнізованої техніки. Це відбувається насамперед на півдні української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Сили оборони півдня України.

Українські сили оборони продовжують показувати бойову ефективність української армії, знищуючи вороже озброєння та техніку. Збройні Сили України стверджують, що атаки по місцях дислокації представників російської армії продовжуватимуться.

На даний момент було ліквідовано командно-наглядові пункти, а також пункти управління безпілотними літальними апаратами Збройних Сил Російської Федерації. Крім цього, під удар потрапили склади бойових припасів і 8 інженерно-фортифікаційних споруд.

Це не перші позитивні показники ЗСУ.