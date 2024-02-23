Постачання ракет: Литва запрошує Захід ввести санкції проти Ірану

Литовська держава закликала Захід запровадити санкційні обмеження проти іранської держави. Причиною такої вимоги є постачання з боку Ірану ракет балістичного типу Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter Габріелюс Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Литви заявив про те, що західні країни мають звернути увагу на постачання балістичних ракет до країни-агресора з боку Ірану.

“Іран, який здійснює постачання озброєння агресору, є ще одним показником того, що ми для Ірану не є аргументом. Він нас не боїться і не прагне врегулювати питання дипломатією. Тому необхідно запровадити санкційні обмеження для того, щоб показати свою серйозність”, – заявив литовський. міністр.

До цього Литва вимагала збільшення підтримки української держави.