Друга річниця війни: Прес-конференція та форум за участю президента України

В Україні мають намір демобілізувати терміновиків. Польська держава розблокує кордон для військових, а також гуманітарних вантажів. Президент України у свою чергу проведено прес-конференцію та форум з питань війни, повідомляє “Преса України“.

Збройні Сили України провели вдалу атаку по полігону з ЗС РФ. Після цієї вдалої атаки Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про демобілізацію військових термінової служби. Цей законопроект пропонує звільнити у запас терміновиків указом президента.

Польська держава планує розблокувати кордон з Україною для військових, а також гуманітарної допомоги.

В Україні ж відбудеться прес-конференція та форум на другу річницю війни. Її проведе президент України.

ЗСУ отримують підтримку від волонтерів.