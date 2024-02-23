Долар дешевшає: Український національний банк знизив курс американської валюти

Український національний банк заявив про зниження курсу американської валюти. Долар дешевшає другий день поспіль. Це відбувається після того, як було оновлено історичний максимум, повідомляє “Преса України” з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 23 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3 гривні за долар. Міжбанк показав, що сьогодні американська валюта впала на 13 копійок.

Готівковий ринок показує падіння долара Сполучених Штатів на 25 копійок. Наразі він становить до 38,60 гривень за долар.

Долар Сполучених Штатів Америки продовжує вагатися, як зауважують економічні експерти Національного банку української держави.

До цього стало відомо, що обсяг інвестицій у НБУ скоротився.