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Середа, 21 Лютого

Найбільше постраждалих у Краматорську: наслідки ракетного удару Росії

Після того, як був ініційований ракетний удар ЗС РФ по Краматорську, збільшилася кількість поранених людей.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Після того, як був ініційований ракетний удар Збройних Сил Російської Федерації по Краматорську, збільшилася кількість поранених людей. Крім цього, можливе знаходження цивільних під завалами будівель, повідомляє “Преса України” з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Інформація, надана Донецькою обласною прокуратурою, яку видали в результаті аналізу вечірньої атаки Збройних Сил Російської Федерації по Краматорську, підтвердила, що шість місцевих жителів постраждали.

Крім цього під завалами може бути людина. Тому місцеві жителі повинні бути пильними при знаходженні поряд з місцем події.

ЗС РФ вже завдавали удару по Краматорську.

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