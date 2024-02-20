Теракт на Одещині: Підірвано автомобіль Української добровольчої армії

На території села Гвадрейського на Одещині зафіксували вибух автомобіля. Транспорт належав до Української добровольчої армії, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Членів Української добровольчої армії, які постраждали внаслідок вибуху автомобіля у Гвардійському, оперативно доставлені до лікарні. Вони отримали численні травми внаслідок пригоди.

Поліцейські служби встановлюють обставини, які спричинили подію. На даний момент на місці події службу ведуть представники пожежної та слідчо-оперативної служб.

Правоохоронці зазначили, що слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань цю подію.

Також вибухи чули в Бердянську.