Протистояння РФ: США розглядають санкції проти компаній КНР на боці агресора

Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження санкційних обмежень проти компаній китайського походження, які допомагають країні-агресору. Ці санкції будуть першими, які націлені безпосередньо проти китайської столиці, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNBC.

Джеральд Конноллі заявив, що законодавці Сполучених Шатів Америки вже прийняли до розгляду пропозиції про введення санкційних обмежень проти компаній-спонсорів Російської Федерації. Питання стало актуальним після того, як пропозиція надійшла від Європейського Союзу.

Санкції націлені на те, щоб Китай зміг зрозуміти, що не захищений від обмежень, які зараз переживає країна-агресор. Вони необхідні для того, щоб скоротити підтримку Росії з боку Китайської Народної Республіки.

При спробі порушення санкцій уже було спіймано фін.