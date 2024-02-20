Нафтогаз розширює горизонти: підписано меморандум із японськими компаніями

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” поставила підпис на меморандумі із двома компаніями японського походження. Цей підпис передбачає модернізацію ТЕЦ, а також розвиток спільного плану, повідомляє “Преса України” з посиланням на НАК “Нафтогаз України“.

“Нафтогаз України” підписав меморандум про партнерство із японськими компаніями-колегами. Він має на увазі спільний розвиток між компаніями, а також взаємну допомогу між ними.

Документ було підписано на території Токіо. Зазначається, що одна з японських компаній вже готова допомогти у проведенні техніко-економічного обґрунтування модернізації систем теплопостачання.

Нафтогаз також попередив, що потрібно робити при зміні кольору газу.