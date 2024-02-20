Кіберпроникнення на “Еспресо”: Зловмисники зламали ефір

Зловмисники, особистість яких наразі невідома зламали систему, яка відповідає за мовлення у прямому ефірі “Еспресо”. Вони продемонстрували під час захоплення ефіру ролик про те, що США нібито причетні до війни в Україні, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт телеканалу.

Невідомі зловмисники провели успішний злом ефіру телеканалу “Еспресо” для того, щоб помилково звинуватити Сполучені Штати Америки в причетності до війни проти України. Ймовірно, що ці зловмисники є колаборантами, або громадянами Російської Федерації.

Телевізійний канал висловив прикрість за те, що глядачі побачили провокаційний ролик, запущений зловмисниками. Експерти наразі проводять розслідування.

Захищатиметься від хакерів українців навчатиме “Дія”.