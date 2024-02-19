Зміцнення безпеки: Зеленський та Шольц підписали важливий договір

Чинний президент української держави Володимир Зеленський, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю. Співпраця між українською та німецькою державами відбуватиметься у сфері оборони, повідомляє “Преса України“.

Прес-секретар українського президента повідомив, що Зеленський і Шольц залишили підписи на договорі про оборонну співпрацю між Україною та Німеччиною.

Никифоров заявляє, що церемонія вже відбулася. Він додає, що кордони цього договору охоплюватимуть “довгострокові перспективні зобов’язання з безпеки, а також підтримці української держави від можливих загроз, що походять від третіх осіб”.

Шольц також відмовив Байдену у зустрічі в Україні.