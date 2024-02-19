Клименко відвідав передову: зустріч із бійцями ЗСУ на Авдіївському напрямку

Лідер українського Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав Авдіївський напрямок ведення конфлікту. Він там провів зустріч із українськими бойовиками комендатури швидкого реагування, повідомляє “Преса України” з посиланням на Telegram Ігоря Клименка.

Ігор Клименко відвідав Авдіївський напрямок для того, щоб зустрітися з представниками Збройних Сил України. Він підтверджує, що на цьому напрямі ведення конфлікту 6-й прикордонний загін воює вже вдруге за час повномасштабного вторгнення.

Також вдруге українські прикордонники показують сміливість, а також ефективність у боях. Він подякував українським бойовикам за їхній героїзм. Далі він вручив їм від лідера України нагороди “За оборону України”.

Раніше повідомлялося, що наступ на Авдіївку триває.