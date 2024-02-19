Герої не йдуть: 58 загиблих українських військових повертаються додому

Українська держава повернула тіла ще 58 військовослужбовців, котрі загинули на війні, захищаючи українських громадян. Їхні тіла готують до процедури ідентифікації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими.

“Збройні Сили України продовжують забезпечувати порівняно мирне небо над головою українців. Вони зараз забезпечують перевезення репатрійованих тіл інших солдатів української армії, а також їх останків”, – заявили в прес-службі Координаційного штабу.

Також заявляється, що тіла військовослужбовців української держави після того, як їх ідентифікували, будуть передані їхнім близьким. Після їх поховають.

Раніше повідомляли про розстріл 6 українських військових.