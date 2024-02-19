Безпілотники на війні: Аналіз їхньої ролі у конфлікті між Україною та Росією

Безпілотники активно використовуються збройними силами як України, так і Російської Федерації. Цей вид озброєння використовується арміями не перший рік. Проте вони не претендують на місце вирішального типу озброєння у війні, повідомляє “Преса України” з посиланням на Liberation.

Видавництво Liberation провело статистичний аналіз озброєння української та російської армій і дійшло висновку, що безпілотні літальні апарати є загальним типом озброєння для сторін конфлікту. Передбачається, що це пов’язано з їхньою дешевизною, а також легкістю в навчанні експлуатації.

Втім, Liberation підтверджують, що цей тип озброєння наймасовіший, але аж ніяк не найважливіший у війні проти Російської Федерації.

Україна раніше озброїла “армію дронів“.