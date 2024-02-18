Звід правил щодо догляду за вихованцем: поради українських експертів

Тварина не є іграшкою. Так як догляд за твариною – велика відповідальність для господаря, експерти пропонують вивчити правила догляду за улюбленцем, повідомляє “Преса України” з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Українські експерти вважають, що перед тим, як завести вихованця, потрібно вивчити зведення правил щодо догляду за улюбленцем. До цього списку входять вигул тварини особами не молодше 14 років. Людина зобов’язана забезпечувати безпеку для людей і тварин.

Для того щоб вигулювати тварину необхідний повідець, а також намордник. Також необхідний нашийник з ідентифікаційними мітками. Під час процедури вигулювання улюбленця не можна залишати їх без нагляду. Забороняється вигул у нетверезому стані.

У Києві також розпочав роботу ‘єКуточок’ для тварин.