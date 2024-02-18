ЗС РФ розстріляли 6 військовополонених: Страта в Авдіївці викликає обурення

Озброєні Сили Російської Федерації розстріляли 6 військовополонених. Це сталося під час виходу з позиції “Зеніт” в Авдіївці, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал DeepState.

Telegram-канал DeepState розповів про те, що російські військовослужбовці провели страту українських військовополонених. Це сталося на позиції “Зеніту” в Авдіївці.

Військовослужбовці Збройних Сил України дізналися на відео страти бійців. Вони стверджують, що жертви російської агресії перебувають у Гаражі №1. Наразі українська армія перевіряє обставини загибелі українських військовополонених.

“Ми обов’язково дізнаємося як все було, і приведемо винних до відповідальності”, – заявив один із бойовиків ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно затримали товаришів по службі в Дніпрі.