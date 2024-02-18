Успіх вчителя: Наталія Григорук виграє у конкурсі есе про рідну країну

Педагог Наталія Григорук стала однією із тих, хто переміг у конкурсі есе “Моя Україна”. Цей конкурс проводиться щороку у музеї “Голосу мирних”, повідомляє “Преса України“.

Нинішнього року на конкурс “Моя Україна” надійшла найвища кількість творчих робіт від учнів українських навчальних закладів та викладачів. Підрахунки показують 4000 робіт.

Наталія Григорук стала переможницею цього конкурсу. Вона є директором Мотовилівсько-Слобідської гімназії Фастівської міської ради. Також у гімназії вона викладає українську мову, історію, а також літературу. Вона підтримує щорічні конкурси як необхідний для української держави захід.

Також український представник переміг у конкурсі стронгменів.