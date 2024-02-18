Голуб-дрон на паровій тязі: геніальний винахід чи ідея, яка не злетіла

Іноді у людей, які винаходять різні речі, виникають ідеї, які самі по собі геніальні, але не дивлячись на потенціал, стикаються з труднощами в реалізації та недооцінкою. Деякі винаходи практично не можуть здобути визнання людей, повідомляє “Преса України“.

Деякі винаходи стикаються з труднощами та критикою оточуючих. Один з таких винаходів це голуб-дрон на паровій тязі. Він був винайдений Архітом Тарентським.

Ґрунтом для народження даного винаходу стали вивчення Тарентського в галузі поширення звуку в середовищі. Даний винахід має також креслення, що показує будову механізму. Але цей винахід зіткнувся з критикою і не був реалізований.

Український винахід зацікавив автомобільний ринок.