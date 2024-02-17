Тетяна з ‘МастерШеф’ пройшла складну операцію: ‘Все добре, не переживайте’

Колишній суддя проекту “МастерШеф” розповіла, що їй зробили складну операцію, повідомляє “Преса України” з посиланням на Instagram зірки кулінарного шоу.

Раніше стало відомо про те, що Тетяна злякала своїх шанувальників знімків руки з крапельницею. Вона у приписці до цієї фотографії написала заспокійливе повідомлення.

“Мої добрі, зі мною все добре, не переживайте з цього приводу. Дякую кожному за добрі слова. Це дуже цінно для мене”, – написала знаменитість у своєму наступному пості.

Також вона пояснила своїм фанатам що саме сталося. Вона розповіла про те, що в її організмі виявили новоутворення, яке було необхідно терміново видалити. Вона пережила складну операцію.

Стало відомо, що на Мінській відкрився ресторан Mamamia.