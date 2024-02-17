Історія багатства: Як князь Острозький став найзаможнішим українцем усіх часів

Навіть відомі американські мільярдери не мали стільки коштів, скільки мав князь Острозький. Цю людину вважають найбагатшою за всю історію українців, повідомляє “Преса України” з посиланням на Олександра Алфьорова в You Tube.

Князь Острозький став найбагатшим українцем за всю історію. Його життя датується у період 1526-1608 року. Він заявляється як власник 80 міст, 40 замків, а також 2760 сіл. Його річний дохід становив 19 мільйонів злотих.

Його статки можна конвертувати в 50 тонн золота, які він отримував щороку. Також він є власником половини Волинського воєводства. У такий спосіб він став найбагатшим українцем в історії держави.

На сьогоднішній день у країни інвестують мільярди доларів.