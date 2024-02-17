Фильмы, возвращающие веру в человечество: исцеляющая сила искусства

Люди на сьогоднішній день почали розчаровуватись у житті. Це з великою кількістю негативних подій у світі. Проте віру в людство можна повернути завдяки мистецтву, повідомляє “Преса України“.

Люди можуть повернути надію у людство завдяки мистецтву кінематографу. Декілька фільмів, які можуть допомогти в цьому питанні це:

Зелена книга: заснована на реальних подіях, розповідає про дружбу між чорношкірим піаністом та італійсько-американським водієм. Час подій – епоха расизму США 60-х.

Життя прекрасне: зворушлива любовна історія про кохання та виживання. Батько вигадує різні історії для сина, щоб врятувати від жахів концтабору.

Втеча з Шоушенка: вказує на що здатна дружба та надія на найкращий результат. З їх допомогою можна виживати навіть у похмурих умовах.

Український кінематограф також показує успіхи у світі.