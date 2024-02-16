Морський коридор: українські експортери отримують нові перспективи за півроку

Морський коридор показав за півроку функціонування те, що експортери української держави АПК та ГМК можуть розраховувати на швидке відправлення вантажів. Це швидке відправлення проходить через порти “Великої Одеси”, повідомляє “Преса України” з посиланням на GMK Center.

На даний момент українська економіка переживає складнощі, спричинені складнощами у наземній та морській логістиці експорту товарів. Тим не менш, опитані водні експортери підтвердили, що морський коридор, який працює вже півроку, показує свою ефективність.

“Порти не завантажені на повну потужність, тому здатні збільшити свою експортну перевалку. Це заслуга коридору. Але, варто зауважити, проблема безпеки досі актуальна”, – заявили експортери.

Раніше Україна активувала зерновий коридор.