Затримано колишнього члена ‘Беркута’: сховався після вироку за тортури на Майдані

Правоохоронні органи української держави затримали підозрюваного, який раніше був у озброєному формуванні “Беркут”. Він переховувався після того, як було оголошено вирок за тортури протестувальників під час Революції Гідності, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Офіс генерального прокурора України повідомив про те, що правоохоронці змогли вистежити колишнього беркутівця, який катував протестувальників цивільних під час Майдану. Підозрюваний був спійманий в одному із селищ Харківського району.

Підозрюваного взяли під варту, і на даний момент він очікує рішення про початок судових розглядів та поновлення обвинувального вироку.

Правоохоронці також помітили підозрілу активність на “Мінській”.