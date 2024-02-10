Європейські країни готові інвестувати до Індії: нова торговельна угода на $100 мільярдів

Країни, що входять до складу Європейської асоціації вільної торгівлі, дійшли згоди щодо інвестицій в індійську державу. Ці інвестиції будуть видані у рамках нової угоди торговельного спектру, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Видавництво Bloomberg повідомило, що європейські країни домовилися про інвестиції в Індію. Вони будуть видані під час нової торгової угоди. Під угодою залишили підписи Швейцарія, Ісландія, Норвегія, а також Ліхтенштейн.

Вони взяли він обов’язок проінвестувати індійську державу. Країни Європи хочуть вкласти до Індії до 100 мільярдів доларів протягом наступних 15 років.

Європа вже готова кинути виклик Китаю в інвестиції у напівпровідники.