Трагедія у Харкові: Жертви після нападу Росії на місто

Обласна прокуратура Харкова дала повідомлення про загиблих після атаки з боку ЗС РФ містом. Використовувалися безпілотники моделі “Шахед”, повідомляє “Преса України” із посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

“Експерти виявили тіло загиблого цивільного внаслідок нападу з боку Збройних Сил Російської Федерації”, – заявили в місцевій прокуратурі.

За словами лідера обласного відомства, пошуково-рятувальні роботи продовжують проводитись на території події.

“Кількість постраждалих від нападів російської армії може кардинально збільшитися. Їх може стати набагато більше”, – заявив Олександр Фільчаков.

Також він додав, що в мережі оприлюднено відео наслідків атаки ЗС РФ.

Також до прокуратури надходила справа про чоловіка з діамантом на 4,5 мільйона гривень.