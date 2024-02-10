Евакуація та знищення бойовиків: Ізраїль готується до великої операції на півдні Гази

Ізраїльські збройні сили готують нову операцію військового спектру на півдні Сектору Газа. Ця операція проводитиметься на території міста Рафах, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Times of Israel.

The Times of Israel повідомили, що ізраїльські сили оборони планують проведення нової військової операції. Зазначається, що армія отримала доручення від прем’єр-міністра ізраїльської держави. Доручення полягало в тому, щоб надати евакуаційний план для населення міста, а також знищення бойовиків угруповання ХАМАС.

Також політик підкреслив, що якщо залишити батальйони ХАМАС на території Рафах, у війні проти організації буде неможливо перемогти. Тому він наголосив на важливості цієї операції.

Ізраїльські військові вже ліквідували понад півсотню палестинців.