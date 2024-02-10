Дрон-камікадзе: як Україна взяла в полон російських військових на передовий

Збройні Сили України полонили нових представників російської армії. Для цього використали дрон-камікадзе на Авдіївському напрямі ведення конфлікту, повідомляє “Преса України” з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угрупування “Таврія“.

Олександр Тарнавський заявив, що військові українські армії побачили на полі бою російських солдатів, які не могли зорієнтуватися на місцевості. ЗС РФ планували врятувати свою групу за допомогою дрона, проте вони довірилися дрону української армії.

Український дрон вивів російських солдатів на територію підконтрольну українським збройним силам, після чого їх узяли в полон. На даний момент вони перебувають під вартою.

Україна вже озброїлася армією дронів.