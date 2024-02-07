Суперечка між Bihus.Info та СБУ: Звинувачення у стеженні за розслідувачами

Видання Bihus.Info опублікувало розслідування, в якому Служба безпеки України отримала звинувачення у стеженні за співробітниками Bihus.Info. Представники правоохоронних органів відповіли, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм Bihus.Info.

Bihus.Info нещодавно ініціювали розслідування щодо стеження з боку Служби безпеки України у стеженні за своїми співробітниками. Компанія виявила стеження, яке велося протягом декількох місяців.

Ця інформація була оприлюднена після публікації в Інтернет відео де журналісти Bihus.Info вживали наркотичні речовини.

Bihus.Info вирішили провести своє розслідування, на що СБУ відреагували нагадуванням про те, що протидія організованій наркотичній злочинності – одне з головних їхніх завдань.

Також СБУ розкрили коригувальника ракет Збройних Сил Російської Федерації.