Навчання на передовій: Військові хірурги з Британії поділяться досвідом з українськими лікарями

Британське міністерство оборони показало, як британські військовослужбовці медики навчають українських хірургів процедурі надання першої допомоги. Це знання потрібне для польових медиків у ситуації екстреної необхідності, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Британське міністерство оборони розповіло про те, як їхні медики навчають українських колег надання першої допомоги в польових умовах.

“Хірурги української держави співпрацюють з військовими медиками Великобританії. Вони навчаються забезпечувати найкращі умови для поранених солдатів. Також вони вчаться надавати першу медичну допомогу в умовах польового зіткнення”, – заявили в британському міністерстві оборони.

Також Британія надає підтримку Ізраїлю.