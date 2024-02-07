Буданов звертається до Канади: ЗСУ необхідні ракети CRV7

Лідер Головного управління розвідкою України Кирило Буданов закликав канадську державу до передачі українській державі понад 80 тисяч ракет моделі CRV7. Ці ракети можуть бути утилізовані, повідомляє “Преса України” з посиланням на Global News.

Global News заявили про те, що канадська держава отримала запит від Кирила Буданова на передачу ракет CRV7. Кількість ракет, які попросив голова української розвідки, становить 83 тисячі.

Канадська держава не потребує цих ракет, тому вони можуть бути утилізовані. Проте глава української розвідки попросив передати їх українській армії для придушення агресії з боку Збройних Сил Російської Федерації.

Також Буданов пояснив чому Україна уникає важкої техніки.