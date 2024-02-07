Америка готова допомогти: США вітають ініціативу щодо припинення війни

Сполучені Штати Америки вітають контакти Туреччини та Російської Федерації у разі спроб припинення військової агресії з боку Росії. Америка готова надати допомогу у цьому починанні, повідомляє “Преса України” з посиланням на трансляцію брифінгу Держдепу США.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки повідомив про те, що Америка повноцінно вітатиме контакти між турецькою та російською державами, якщо вони нададуть ініціативу у припиненні війни на території України.

“Передусім, я залишу право партнерам США з Туреччини говорити про власні зобов’язання в галузі зовнішньої політики. Якщо ж будь-яка країна може сприяти припиненню агресії проти України – США привітають цю ініціативу”, – заявив Державний департамент США.

Пентагон уже вимагав припинення провокацій від Росії.