Агенти ФСБ в Україні викрито: П’ятеро людей готуються до суду за шпигунство

Правоохоронні органи української держави викрили агентурну мережу Російської Федерації. Ця мережа Федеральної служби безпеки складалася з п’яти осіб. Наразі вони можуть отримати позбавлення волі на довічний термін, повідомляє “Преса України” з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ Росії з 5 осіб. Вони очікують на рішення суду. Наразі їм загрожує довічне позбавлення волі.

Кожен із цієї групи був активним учасників груп, які пропагують прокремлівських наративів. Через це ними зацікавилися ФСБ Російської Федерації. Вони дистанційно залучили людей до співпраці. Як засіб комунікації використовувався анонімний чат.

Також СБУ розкрили мережу рекетирів.