Зеленський скликав Конгрес у Черкасах: фокус на протиповітряній обороні

Чинний лідер української держави Володимир Зеленський прибув до Черкащини. Там президент України зібрав Конгрес місцевої влади регіонального масштабу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс президента.

Офіс президента України повідомив про те, що Володимир Зеленський прибув до Черкаської області, де скликав Конгрес місцевої влади. Першим питанням, яке було порушено на даному конгресі, була протиповітряна оборона держави.

Володимир Зеленський наголосив на важливості цієї сфери української оборони. Він заявив, що ця галузь військової стратегії буде розширюватися, насамперед завдяки засобам радіоелектронної боротьби.

Другим питанням був економічний формат підтримки бізнесу, який працює відкрито. Це стосується бізнесів, які сплачують податки.

Щодо фінансової підтримки України вже велися переговори.