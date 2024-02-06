Вибори в Україні відкладені: Заява Ради національної безпеки

Секретар Ради національної безпеки зробив заяву про те, що в українській державі не можна буде проводити вибори. Це продовжуватиметься поки що активно військовий стан у країні, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву “24 каналу“.

“Вибори в Україні не будуть проводитися. Ми проведемо їх лише тоді, коли буде здобуто перемогу над країною-агресором”, – заявив секретар Ради національної безпеки.

Олексій Данилов заявив про те, що під час дії військового стану в Україні вибори будуть неможливими через небезпеку для українців з боку Збройних Сил Російської Федерації. Так само Данилов нагадав про те, що це небезпечно з військової точки зору.

У Нідерландах вибори вже були завершені.