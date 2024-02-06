Проблеми із захистом даних: Нідерланди роздумують про відмову від Facebook

Нідерландський уряд може повністю відмовитися від використання соціальної мережі Facebook. Проблемою, яку назвали Нідерланди, є захист конфіденційних даних. Вона погана у цій соціальній мережі, повідомляє “Преса України” з посиланням на De Telegraaf.

Видавництво De Telegraaf повідомило, що Нідерланди можуть відмовитися від використання Facebook через недостатній захист конфіденційних даних з боку платформи.

Уряд нідерландської держави вже проводили спроби зв’язку та договорів з компанією Meta з цих питань. Проте переговори не закінчилися. Це стало причиною підготовки заборони всередині держави соціальної мережі Facebook.

Раніше Нідерланди пообіцяли, що відносини з Україною не зміняться.