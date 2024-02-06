Франція посилить підтримку України: нове озброєння та військові постачання

Французька держава має намір не лише збільшити обсяги підтримки української держави, а й розширити сферу озброєння. Ці ініціативи зараз обговорюються у французькому уряді, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-конференцію з Олафом Шольцем.

Лідер Франції нагадав про те, що його держава підтримує Україну, і продовжуватиме це робити. Франція має намір продовжувати військове постачання української армії.

Йдеться про озброєння останнього покоління. До списку озброєння входять Sclap, Caesar, AMX-10 RC, AASM. Це представники ракет, танків, гаубиць, а також бомб. лідер французької держави заявив, що підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Раніше Франція виділила Україні 2 мільярди євро.