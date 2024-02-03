Тайвань посилює контроль за експортом до Росії: штрафи зросли в 15 разів

Тайвань продовжує посилення експортного контролю за санкційними товарами до Російської Федерації. Штрафи за передачу Росії технологій, металообробних верстатів, а також інших продуктів, які входять до списків санкцій збільшують. Актуальне підвищення штрафу – у 15 разів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Focus Taiwan.

Видавництво Focus Taiwan повідомило про те, що Тайвань прийняв рішення про посилення контролю над нелегальним експортом санкційних продуктів до країни-агресора.

На даний момент при фіксації порушення санкційних обмежень порушник повинен буде виплатити штраф, сума якого в 15 разів більша ніж до цього. Вона дорівнює 32055 доларів Сполучених Штатів Америки.

Крім цього, до Тайваню вирушила делегація США.