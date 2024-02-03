Світло повернулося: Ліквідацію наслідків атаки на Кривий Ріг практично завершено

На території Кривого Рогу запитала більшість будинків, які залишилися без доступу до електроенергії. Це сталося після атаки з боку російської армії 3 лютого 2024, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал голови Дніпропетровської ОВА.

Глава Дніпропетровської Обласної військової адміністрації зробив заяву про те, що українські фахівці завершили ліквідацію наслідків російської атаки по житловому кварталу в галузі енергетики. Наразі більшість місцевих будинків повернули можливість користуватися електроенергією.

Тим не менш, він також повідомив про те, що на даний момент 2500 абонентів залишаються без доступу до електроенергії. Фахівці продовжують свою роботу.

Також у Кривому Розі було зафіксовано “холодні” бунти.