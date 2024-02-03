Проблема не припиняється: Фінляндія зберігає закриття кордону з Росією

Фінська держава на даний момент не відкриватиме пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією. Влада Фінляндії відзначила, що досі актуальне питання про припинення проблеми з нелегальними мігрантами з країни-агресора, повідомляє “Преса України” з посиланням на YLE.

Фінська держава підтвердила, що проблеми з нелегальним перетином кордонів особами з боку Російської Федерації не припинені.

“Наскільки ми можемо зрозуміти, за східним кордоном знаходяться люди, які поставили як свою мету перетин кордону Фінляндії. Але нелегальним шляхом”, – заявив прем’єр-міністр Фінляндії.

Також політик заявив, що мова наразі про великі кількості людей, щонайменше сотні, а по більшій – тисячі росіян.

Фінляндія також повідомила про підтримку України у її відновленні.