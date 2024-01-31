Відключення електроенергії: потяги на Харківщині призупинено

На території Харківської області сталася зупинка поїздів. Рух поїздів було припинено через технічну необхідність, пов’язану з відключенням електроенергії. Окрім залізничних компаній без світла залишилися обласні споживачі, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Міненерго.

Міністерство енергетики повідомило, що на території Харківської області відключили електроенергію. Технічні причини змусили відключити електролінію повітряного типу області.

“Через це було знеструмлено підстанцію, яка постачала електроенергією місцеву залізницю. Крім цього без світла залишилися побутові споживачі Харківської області. Користувачів заживи в оперативному порядку”, – заявили в повідомленні.

ДТЕК вже повертали світло, втрачене через негоду.