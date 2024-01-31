РФ підозрюється у глушенні супутникових сигналів: загроза для авіаційних компаній

Російська Федерація, ймовірно, відповідальна за збільшення випадків глушення супутникових сигналів. Ці сигнали використовують авіаційні компанії, смартфони, а також європейські системи озброєння, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

За словами командувача Силами оборони Естонії, Російська Федерація стоїть за порушенням передачі сигналів, що широко використовуються у світі як для військових, так і для цивільних цілей.

Порушення посилились у Балтійському регіоні. Супутникова навігація почала виходити з ладу. Також особливе підвищення перешкод було зафіксовано у січні 2024 року на території Фінляндії та польської держави, а також Чорноморського регіону. Наразі ведеться боротьба з перешкодами.

Раніше висвітлювали втрати ЗС РФ на війні з Україною.