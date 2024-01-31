Партизани на варті: стежать за ремонтом російських бойових кораблів у Севастополі

Партизанські формування стежать за 13-м судноремонтним заводом Чорноморського флоту Російської Федерації. Він розташований у Кілен-бухті на території Севастополя. З’ясувалося, що на території цього заводу проводяться ремонтні роботи бойових судів, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм канал партизанського руху “Атеш“.

“Під час проведення стеження за Збройними Силами Російської Федерації, партизанські загони засікли факт ремонту на 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту ремонт бойових кораблів РФ”, – заявили в “Атеші”.

Також “Атеш” припустили, що дані ремонтні роботи є результатом успішної роботи Збройних Сил України з кораблів російського військово-морського флоту.

Раніше “Атеш” фіксували активні переміщення ЗС РФ.