Міністр Польщі: Загрози Путіна вкрай серйозні та потребують уваги

Чинний президент Російської Федерації загрожує країнам Європейського Союзу. Його погрози є абсолютно серйозними, повідомляє “Преса України” з посиланням на Polskie Radio.

“Володимир Путін погрожував польській державі, Латвії, а також Фінляндії. Коли він ставить загрози будь-якій країні, він робить це серйозно”, – заявив Сікорський.

Також міністр закордонних справ Польщі додав, що країни Заходу вкрай часто не сприймали слова російського президента серйозно, через що виникали серйозні наслідки.

“Тепер російські танки знаходяться на території Республіки Білорусь. Російська Федерація так само перемістила туди ядерне озброєння. А це озброєння під Кенігсбергом, ракети “Іскандер”, можуть долетіти до Берліна”, – заявив польський МЗС.

Путін не вперше намовляє на Захід.