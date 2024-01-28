Удар по армії РФ: Втрати ЗС РФ в офіцерському складі в Україні

На повномасштабній війні проти української держави загинуло щонайменше 3 тисячі представників офіцерського складу Збройних Сил Російської Федерації. Серед них щонайменше 800 осіб мали звання не менше майора, повідомляє “Преса України” з посиланням на ВВС.

Опозиційні засоби масової інформації Російської Федерації підтвердили, що на війні проти України загинуло щонайменше 3 тисячі російських офіцерів.

Як доказ було представлено поіменний список 102 полковників, 240 підполковників, 450 солдатів у майорському званні. Крім цього підрахунки показали, що молодших офіцерів загинуло 2 278. Їхні звання варіювалися в діапазоні від лейтенанта до капітана.

Ці втрати називають найбільшим ударом по бойовій здатності російської армії.

Розвідка Великобританії заявляє, що втрати ЗС РФ зросли.