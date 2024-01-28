Андрій Юсов: потрібна відкрита міжнародна комісія у справі Іл-76

Для того, щоб встановити причини падіння російського літака Іл-76 під Білгородом, необхідно організувати комісію відкритого міжнародного типу. Проте Російська Федерація виключає можливість такого ходу, повідомляє “Преса України“.

Андрій Юсов заявив, що необхідно створити міжнародну комісію відкритого типу, щоб остаточно підтвердити причини падіння Іл-76.

“Що стосується конкретних причин катастрофи, звичайно ж необхідно створити відкриту міжнародну комісію. Це логічне та обґрунтоване рішення з боку світової спільноти”, – заявив Андрій Юсов.

Також за словами політика причина падіння може стати відома завдяки вивченню залишків літака, а також його “чорних ящиків”.

Через падіння Іл-76 зірвався найбільший обмін військовополоненими.