Збиття Іл-76: РФ відмовляється від обміну військовополоненими

Обмін військовополоненими з Російською Федерацією, який був запланований на 24 січня 2024 року, мав бути наймасштабнішим за історію війни. Проте він був зірваний збитком Іл-76, повідомляє “Преса України“.

“Ми не уточнюватимемо жодних цифр. Поки обмін не буде здійснено – таке не роблять. Але одне можна сказати з упевненістю: це наймасштабніший обмін військовополоненими з початку війни”, – заявив Андрій Юсов.

Обмін військовополоненими було порушено з боку Збройних Сил Російської Федерації імітацією “збиття Іл-76 з українськими полоненими.” Андрій Юсов упевнений у тому, що це є інформаційно-психологічною роботою Росії. Також Росія заявила, що “більше не буде обмінів”.

Вже було опубліковано відео із поверненням військовополонених.