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П’ятниця, 26 Січня

Україна просить Німеччину передати ракети Taurus: переговори у процесі

Українське МЗС подає надії на те, що Україна зможе переконати партнерів із Німеччини.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Український міністр закордонних справ подає надії на те, що українська держава зможе переконати партнерів із Німеччини. Йдеться про передачу всього необхідного обладнання щодо ракет далекобійної дії Taurus, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bild.

Дмитро Кулеба висловив сподівання, що українська держава отримає Taurus від німецьких партнерів. Для цього необхідно домовитися з урядом німецької держави.

“Все залежить від того, які політичні обставини будуть під час укладання угоди. Також важливими є фактичні потреби та вимоги Збройних Сил України з лінії бойового зіткнення.”, – заявив Міністр закордонних справ української держави.

До цього Німеччина виділила 11,5 мільйонів євро на розвиток Україна-НАТО.

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