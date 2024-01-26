США підтримують Україну: порушено питання розслідування катастрофи російського Іл-76

Сполучені Штати Америки співпрацюють із українською державою з питань розслідування падіння російського літака моделі Іл-76. Крах стався 24 лютого 2024 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на брифінг з представником Державного парламенту США.

Ведант Патель заявив про те, що Америка продовжуватиме співпрацювати з українською державою з питань аварії Іл-76. Він нагадав, що лідер України закликав міжнародну громадськість до розслідування падіння літака.

Президент української держави впевнений, що міжнародне розслідування необхідне, ймовірно, зокрема для того, щоб Україну не звинуватили в нападі на літак. Він уточнив, що на даний момент у російських пабликах такі звинувачення вже публікуються.

Раніше США заявляли, що не можуть передати Україні все необхідне озброєння.