Боротьба з дронами: Україна ліквідувала 161 одиницю безпілотників РФ

Минулої доби Збройні Сили України показали нові результати у ліквідації бойової могутності Збройних Сил Російської Федерації. Було ліквідовано 161 одиницю російських дронів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування.

Збройні Сили України активно продовжують боротьбу проти повномасштабної агресії Російської Федерації. Безпілотні літальні апарати є на даний момент одним із найнебезпечніших видів озброєння РФ.

Українські військові підтверджують, що дрони найбільше використовуються завдяки своїй дешевизні, тому ППО активно працює за цим видом техніки Збройних Сил Російської Федерації.

ЗСУ і раніше вдало наступали на російські війська.