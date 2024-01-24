Втрата російських літаків: Проблеми для армії РФ та негатив у пабликах

Втрата пілотів після того, як російські А-50 та Іл-22 були збиті, створила для Російської Федерації проблеми. Зокрема, мається на увазі, що здібності російської армії були знижені, повідомляє “Преса України“.

Спікер Повітряних сил Збройних Сил України заявив, що збиття російських літаків створило труднощі для російської армії. Юрій Ігнат заявив, що інформація про збитки літаків почала поширюватися в російських пабликах за підписом “вічного польоту, брати”.

Він стверджує, що інцидент не стали приховувати і вже існують некрологи, ймовірно, покликані викликати у жителів Російської Федерації негативні емоції.

Ці пости можуть почати використовуватися як обґрунтування складнощів у російської армії. Тому що здатність Збройних Сил Російської Федерації до бою була знижена.

Також повідомлялося про збиття російського вертольота.