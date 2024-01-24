На межі захисту: Україна формує спецрезерви для боротьби з диверсіями

В українській державі було створено контрдеверсійні резерви. Вони охороняють кордон держави на півночі, повідомляє “Преса України” з посиланням на командувача Об’єднаних Сил ЗСУ.

Сергій Наєв заявив, що Збройні Сили Російської Федерації продовжують свої спроби прорвати оборону української держави. Для цього використовуються різні види озброєння.

Також зафіксовані спроби перетину кордону збройними силами безпосередньо. Перетнути кордон української держави намагалися диверсійні групи російської армії.

Для того, щоб ефективно протидіяти даним спробам порушення державного кордону, були створені контрдиверсійні резерви. Їхнє завдання – прибуття на місце порушення кордону протягом декількох хвилин, і припинення порушення.

У відповідь на російські диверсії було викликано вибухи у Москві.